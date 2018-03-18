Саакашвили пообещал украинцам Крым на митинге против Порошенко

«Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами», — заверил он.

Политик также призвал «сделать народные праймериз», после чего участники митинга начали разбирать металлические конструкции сцены, и выступление Саакашвили прервалось.

Политика депортировали с территории Украины Польшу 12 февраля после обвинений в связи российскими спецслужбами «для дестабилизизации ситуации в стране». Бывший губернатор отправился в Нидерландах , где живет его семья.