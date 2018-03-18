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Саакашвили пообещал украинцам Крым на митинге против Порошенко
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Саакашвили пообещал украинцам Крым на митинге против Порошенко 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге своих сторонников в Киеве заявил, что вернет украинцам Крым, передает NewsOne. На акции в том числе требовали импичмента президента Петра Порошенко.
«Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами», — заверил он.
Политик также призвал «сделать народные праймериз», после чего участники митинга начали разбирать металлические конструкции сцены, и выступление Саакашвили прервалось.
Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля после обвинений в связи российскими спецслужбами «для дестабилизизации ситуации в стране». Бывший губернатор отправился в Нидерландах, где живет его семья.
Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. В 2014 году против Саакашвили в Грузии было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году политика назначили главой Одесской областной государственной администрации, а в конце того же года премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от него «убираться из Украины», в ноябре следующего года Саакашвили заявил о своей отставке.
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