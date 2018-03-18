Саакашвили захотел суда над самим собой

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Саакашвили хочет приехать к «украинским шарлатанам». Его сторонников задержали в Киеве 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: ТАСС
Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в очередной раз заявил, что готов приехать на Украину и предстать перед судом. Он указал, что подчиняется украинским законам, даже если исполнители этих законов — "полные шарлатаны".
"Я приеду на Украину в любой момент, я требую, чтобы мое дело возобновили, — цитирует РИА Новости слова Саакашвили, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов.
Он добавил, что абсолютно уверен в своей правоте.
Между тем в Киеве полицейские задержали сторонников Саакашвили, которые хотели установить сцену в центре города. В воскресенье они намеревались провести в украинской столице "всеукраинский марш" с требованием отставки президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко. О задержании активистов партия "Движение новых сил" сообщила в своем Facebook.
Саакашвили в феврале был выслан с Украины в Польшу. Позже он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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