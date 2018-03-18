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Пушков раскритиковал ситуацию с голосованием на Украине
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Пушков раскритиковал ситуация с голосованием на Украине 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ограничение участия россиян в выборах президента РФ в диппредставительствах Украины, заявив, что киевские власти давно вышли за допустимые рамки.
Ранее украинская полиция перекрыла выходы к консульствам России в Одессе и Львове, где были открыты избирательные участки.
"По принципу зеркальности через год, во время выборов на Украине, украинских избирателей не следует допускать на избирательные участки в посольстве и консульствах Украины в России. Киевские власти давно вышли за все пределы. Другого языка в Киеве не понимают", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
В воскресенье в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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