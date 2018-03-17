В Сирии находится спецназ США, Британии и Франции, заявил Лавров 

АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. В Сирии «на земле» находится спецназ США, Британии и Франции, это уже не «прокси-война», а прямое вовлечение в войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
" (В Сирии) «на земле» находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что, это уже не столько «прокси-война», сколько прямое вовлечение в войну", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.
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