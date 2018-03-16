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Порошенко поручил подготовить поправки к конституции о стремлении Украины в ЕС и НАТО
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Порошенко поручил подготовить поправки к конституции о стремлении Украины в ЕС и НАТО 

ТАСС 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Украины в соответствии с распоряжением президента Петра Порошенко начали подготовку проекта поправок к конституции, согласно которому в документе будут закреплены евроатлантические устремления страны. Об этом в пятницу сообщил глава украинского государства.
"Я, кстати, уже дал распоряжение готовить проект поправок к конституции, который на уровне основного закона закрепит наше стремление вступить в НАТО и ЕС", — заявил Порошенко на пресс-конференции в Краматорске, которую транслировал канал «112 Украина».
Президент подчеркнул, что Украина продолжит «настаивать на утверждении Плана действий [для вступления в НАТО]».
Ранее он заявил, что поддерживает идею зафиксировать стремления страны в НАТО и ЕС в преамбуле конституции. По утверждению президента, «обе идеи являются консолидирующими в обществе» и найдут широкую поддержку среди народа.
В 2017 году украинский парламент принял закон, согласно которому членство Украины в НАТО определено как один из приоритетов внешней политики государства. Кроме того, курс на членство в альянсе прописан в законах «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины».
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 Ещё 5 источников 
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