Порошенко поручил подготовить поправки к конституции о стремлении Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 16 марта. / ТАСС /. Власти Украины в соответствии с распоряжением президента Петра Порошенко начали подготовку проекта поправок к конституции, согласно которому в документе будут закреплены евроатлантические устремления страны. Об этом в пятницу сообщил глава украинского государства.

"Я, кстати, уже дал распоряжение готовить проект поправок к конституции, который на уровне основного закона закрепит наше стремление вступить в НАТО ЕС ", — заявил Порошенко на пресс-конференции в Краматорске , которую транслировал канал «112 Украина».

Президент подчеркнул, что Украина продолжит «настаивать на утверждении Плана действий [для вступления в НАТО]».

Ранее он заявил, что поддерживает идею зафиксировать стремления страны в НАТО и ЕС в преамбуле конституции. По утверждению президента, «обе идеи являются консолидирующими в обществе» и найдут широкую поддержку среди народа.