Южная Осетия закроет границу с Грузией на время выборов президента

"В связи с усилением мер безопасности на период проведения важных общественно-политических мероприятий на территории Республики Южная Осетия, с 21.00 (совпадает с мск) 17 марта 2018 года временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией", — говорится в сообщении на странице КГБ Южной Осетии в Facebook.

Работа пунктов пропуска возобновится в 06.00 19 марта в обычном режиме, добавили в ведомстве.