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Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие
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Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявляют в ДНР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов, по которым применялись минометы калибром 120 миллиметров, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.
Накануне в ДНР сообщили об отсутствии нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки.
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