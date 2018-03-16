Названы последствия выхода Украины из СНГ

Украину предупредили о последствиях выхода из СНГ

«Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей», — пояснил он. Шведов подчеркнул, что для Украины страны СНГ «представляют немаловажный экспортный рынок» (около 16 процентов), особенно для машиностроительной продукции страны.

По словам Шведова, страны СНГ «заинтересованы в мире и стабильности на Украине», хотя организация и не принимает непосредственного участия в урегулировании конфликта в Донбассе. Деятельность содружества «строится в интересах региона, способствует социально-экономической устойчивости и развитию» каждого члена. Шведов добавил, что «важным инструментом» также является зона свободной торговли СНГ, в которую входит и Украина.

Постпред заверил, что все члены организации заинтересованы в том, чтобы Украина не теряла связей с СНГ. В то же время он признал, что, хотя Киев сократил до минимума свой вклад в деятельность содружества, это «не помешало организации активно работать и развиваться».

Четырнадцатого марта стало известно, что МИД Украины подготовил предложения по приостановке или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Представитель ведомства Марьяна Беца сообщила, что окончательное решение будет принимать президент Петр Порошенко . Она заявила, что власти страны также допускают вероятность выхода из СНГ. По словам Бецы, перед выходом из содружества Киеву нужно «понять, какие соглашения важны для граждан».

Содружество независимых государств (СНГ) было основано 8 декабря 1991 года. Организацию создали, чтобы регулировать сотрудничество между странами, ранее входившими в состав СССР.

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Действительными членами СНГ являются Россия, Азербайджан

Украина не ратифицировала устав СНГ и относилась к государствам-учредителям и государствам-участникам. В марте 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины прекратил председательство Украины в СНГ, было объявлено, что страна начинает процесс выхода из содружества.