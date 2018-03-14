Лондон не исключает дальнейшего ужесточения мер

Великобритания готова применить в отношении России новые ограничительные меры, если ее реакция на шаги, объявленные в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет "непропорциональной". Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.
"Хотя мы огласили сегодня наш ответ, для нас остаются доступными другие возможности", — приводит агентство слова неназванного представителя правительства. "В случае необходимости могут быть задействованы возможности в сфере экономики, дипломатии, законодательства и безопасности", — заявил он.