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Лондон не исключает дальнейшего ужесточения мер
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Лондон не исключает дальнейшего ужесточения антироссийских мер 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Великобритания готова применить в отношении России новые ограничительные меры, если ее реакция на шаги, объявленные в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет "непропорциональной". Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.
"Хотя мы огласили сегодня наш ответ, для нас остаются доступными другие возможности", — приводит агентство слова неназванного представителя правительства. "В случае необходимости могут быть задействованы возможности в сфере экономики, дипломатии, законодательства и безопасности", — заявил он.
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