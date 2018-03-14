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В ООН рассчитывают, что США и Россия смогут избежать конфронтации по Сирии
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В ООН рассчитывают, что США и Россия смогут избежать конфронтации по Сирии 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
ООН, 14 мар — РИА Новости. В ООН рассчитывают, что мировым державам удастся избежать конфронтации по сирийскому конфликту. Об этом заявил заместитель официального представителя генсек ООН Фархан Хак в среду, комментируя прозвучавшие ранее заявления США и России о ситуации в Сирии.
"Разумеется, мы хотим, чтобы любой конфронтации удалось избежать. Это также говорит о необходимости положить конец всем столкновениям, всем военным операциям в Сирии. Поэтому мы наращиваем усилия, в том числе дипломатические, чтобы разрешить ситуацию, чтобы не было эскалации", — сказал Хак журналистам.
Ранее при обсуждении на заседании Совета Безопасности ООН выполнения резолюции 2401 о прекращении огня и гуманитарной паузе в Сирии постпред США выступила с угрозой нанесения военных ударов США по Сирии. В МИД РФ позже заявили, что Россия примет необходимые ответные меры воздействия в случае ударов США по Дамаску и гособъектам в Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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