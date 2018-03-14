В ООН рассчитывают, что США и Россия смогут избежать конфронтации по Сирии

"Разумеется, мы хотим, чтобы любой конфронтации удалось избежать. Это также говорит о необходимости положить конец всем столкновениям, всем военным операциям в Сирии. Поэтому мы наращиваем усилия, в том числе дипломатические, чтобы разрешить ситуацию, чтобы не было эскалации", — сказал Хак журналистам.

Ранее при обсуждении на заседании Совета Безопасности ООН выполнения резолюции 2401 о прекращении огня и гуманитарной паузе в Сирии постпред США выступила с угрозой нанесения военных ударов США по Сирии. В МИД РФ позже заявили, что Россия примет необходимые ответные меры воздействия в случае ударов США по Дамаску и гособъектам в Сирии.

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