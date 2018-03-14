Грызлов заявил о стремлении Украины обострить ситуацию в ДНР

Грызлов заявил о стремлении Украины обострить ситуацию в Донбассе

Нежелание Украины выполнять политические меры в рамках урегулирования конфликта в Донбассе говорит о её стремлении обострить военную ситуацию. Об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов

«Россия, как и ОБСЕ, являясь посредником в разрешении конфликта в Донбассе, последовательно добивается предметного обсуждения политических мер, предусмотренных минскими соглашениями», — цитирует Грызлова РИА Новости.

Он подчеркнул, что особый статус Донбасса с введением его по «формуле Штайнмайера», а также амнистия являются решающими условиями урегулирования конфликта.

«Это говорит о её фактическом стремлении разрешить конфликт «в обход» одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН минских соглашений, обострив военную составляющую конфликта», — пояснил полпред России. По словам Грызлова, Киев до сих пор не предоставил «даже позицию по этим законодательным актам».

Как добавил дипломат, действия Киева всё больше выдавливают ДНР и ЛНР за рамки украинской государственности.

Ранее стало известно, что трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины проведёт следующее заседание 4 апреля.