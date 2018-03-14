Ещё
ЕС заплатит Турции за мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

ЕС заплатит Турции за мигрантов 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Reuters
Брюссель выделит Турции обещанные 3 миллиарда евро для борьбы с миграционным кризисом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
В сообщении говорится, что Еврокомиссия «мобилизует дополнительное финансирование» для Фонда помощи беженцам, который предоставляет доступ к образованию до 500 тысяч детей и поддерживает 1,2 миллиона человек ежемесячными денежными переводами.
Отмечается, что сумма в три миллиарда евро — это второй транш финансирования, первый был полностью выделен к концу 2017 года.
В марте 2016 года Турция и ЕС согласовали принципы преодоления миграционного кризиса. Общая сумма финансовой помощи Анкаре до 2019 года должна составить 6 миллиардов евро.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце декабря прошлого года раскритиковал ЕС за то, что он не в полной мере выполняет свои обещания о выделении средств для поддержки сирийских беженцев.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям125
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле274
Атомные подлодки РФ дошли до США90
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1264
Поклонская «подложила свинью» Собчак342
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение