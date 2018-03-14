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В МИД объяснили, зачем США находятся в Афганистане
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В МИД объяснили, зачем США находятся в Афганистане 

РИА Новости 14 марта 2018
США НАХОДЯТСЯ В АФГАНИСТАНЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА СОСЕДНИЕ СТРАНЫ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ — РОССИЮ, ИРАН И КИТАЙ — МИД РФ
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