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Крупнейшими потребителями сельскохозпродукции Украины стали Европа, Индия и Китай
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Крупнейшими потребителями сельскохозпродукции Украины стали Европа, Индия и Китай 

РЖД-Партнер 12 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
В целом экспорт сельскохозяйственной продукции и товаров пищевой промышленности из Украины вырос в 2017 году на 16,2% в сравнении с показателями 2016-го — до $ 17,8 млрд
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