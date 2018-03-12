У границ России разворачивается новый конфликт

Абхазия способна сбить американский самолет-разведчик

Статус Абхазии и Южной Осетии вновь провоцирует военный конфликт у границ России, причем с участием американцев. Поводом для этого может стать полет в рамках договора об Открытом небе, на котором настаивают американцы. Однако Москва и Вашингтон совершенно иначе смотрят на возможность такого полета — а главное, сама Абхазия может повести себя совершенно непредсказуемо.

США намерены при помощи Грузии проинспектировать с воздуха Абхазию и Южную Осетию, а также прилегающие к ним пограничные районы России. Основанием служит Договор об открытом небе (ДОН) от 1992 года.

По соглашениям России и двух республик, подписанным в 2010 году, на территории Абхазии и РЮО развернуты российские военные базы — соответственно, 7-я и 4-я базы Южного военного округа. Очевидно, что американская сторона заинтересована в получении более актуальных сведений о российском военном присутствии в двух закавказских республиках, равно как и о состоянии вооруженных сил Абхазии и РЮО. В чем состоят разногласия России и США по «10-километровому коридору»

Договор об Открытом небе, бывший символом «прекращения холодной войны», переживает не лучшие времена. Еще в прошлом году американские СМИ сообщили, что США с 1 января 2018 года закроют для российского контроля Аляску и Гавайи. В ответ Россия предупредила, что сократит число наших аэродромов, упомянутых в этом договоре.

В январе представитель Госдепартамента США в комментарии РИА «Новости» сформулировал претензии Вашингтона. В их число входят: якобы установленное Россией ограничение на полеты над Калининградской областью, а также якобы установленный запрет на полеты вдоль 10-километрового коридора на границах с Абхазией и РЮО.

Противоречия по полетам в районе границ Абхазии и Южной Осетии вытекают из политических разногласий, — пояснила еще в сентябре 2017 года представитель МИД России Мария Захарова . Она указала: в ДОН говорится, что «маршрут полета самолета наблюдения проходит не ближе 10 км от границы прилежащего государства, которое не является участником договора». Абхазия и Южная Осетия — не участницы ДОН.

«Для нас, так же как и для ряда других государств, Абхазия и Южная Осетия еще с 2008 года являются не грузинскими регионами, а независимыми государствами. К которым в полной мере применимо процитированное положение», — пояснила Захарова.

Однако США считают территории Абхазии и республики Южной Осетии (РЮО) частью Грузии. А Грузия этот договор ратифицировала, а значит, с точки зрения США и самой Грузии, американские самолеты имеют право летать над территорией республик.

Но не российские. В 2011 году, в бытность президентом Грузии Михаила Саакашвили , в Тбилиси заявили о прекращении сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу (из-за конфликта вокруг политического статуса Абхазии и РЮО). При нынешних властях Грузии ситуация остается прежней — в декабре было указано, что Грузия отказывается давать воздушное пространство для российских самолетов.

Абхазия и Южная Осетия примут решение самостоятельно «Не думаю, что в этом случае что-то получится в рамках Договора по открытому небу. Это решается на двухсторонней основе. Поскольку ни Абхазия, ни Южная Осетия его не подписывали и не являются его участниками. Пускай приглашают присоединиться к ДОН Южную Осетию и Абхазию, и тогда их делегация будет обсуждать эти вопросы», — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Очередные переговоры России и Грузии по восстановлению сотрудничества в рамках ДОН прошли 26 февраля в Вене. Они осложнились тем, что за спиной Грузии, как подчеркивали источники, стоят США, а также «канадцы, часть европейских стран: прибалты, поляки, румыны, а также украинцы».

«Мы признали эти государства. А дальше вопрос обороноспособности этих государств определяется договором между ними и РФ. А уж само решение, что делать с нарушителями воздушного пространства, определяют власти этих государств», — указал Мураховский.

«Если американцы полетят с территории Грузии, я не исключаю любые действия абхазов. Могут что-нибудь учудить, не дай бог, собьют этот самолет, — полагает эксперт. — Возьмет кто-нибудь с территории Абхазии какой-нибудь ПЗРК, например, «Стрелу» выпустит по этому самолету. И кто потом будет отвечать за смерть американцев? Поэтому я думаю, что они не полетят через Грузию». В отличие от Крыма, чей статус также не признают США, в данном случае решение зависит не от Москвы, а от Сухума и Цхинвала, — в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник международно-договорного управления Минобороны , генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский

Похожие инциденты имели место, указывает собеседник. «У нас был такой случай в связи с Договором об обычных вооруженных силах в Европе. Французы попросили у нас инспекцию Гудауты в Абхазии, так как не могли заехать с территории Грузии, абхазы их не пускали. И они уговорили нас, мы им дали вертолет, и они полетели с нашей территории, из Адлера. И абхазы их чуть не сбили даже на нашем вертолете. Они так перепугались, после этого уже таких попыток не делали», — рассказал Бужинский. В Грузии считают, что «было бы лучше обойтись без американцев»

В оппозиционных грузинских кругах сетуют на «помощь» американцев, осложняющую налаживание диалога с Россией. Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе говорит, что в принципе в такой инспекции не должно быть ничего необычного: «США не нарушат этим суверенные права Грузии. Абхазия и Южная Осетия — это части Грузии. И естественен интерес Грузии к тому, что там происходит. Так что, со стороны Грузии, все это выглядит вполне нормально, если это согласовано американцами с нами». Однако, по мнению политика, было бы лучше, чтобы Грузия напрямую, без посредников, общалась бы как с Россией, так и с абхазами и осетинами.

То есть, считает она, для стабильности и взаимпонимания лучше обходиться без посторонней помощи. Политик давно призывает власти Грузии к прямому диалогу — иначе, по ее мнению, не вывести ситуацию из тупика. Но ресурсов для такого диалога, отмечает Бурджанадзе, у грузинских властей нет.