Украина настаивает на проведении трехсторонних переговоров по транзиту газа после 2019 года

Украина настаивает на проведении трехсторонних переговоров с Россией Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко «Будем настаивать на переговорах в трехстороннем формате, то есть Украина, Европа и «Газпром» , для того, чтобы понять, что будет с нашим транзитом после 2019 года», — сказала она в эфире украинского телеканала Espreso TV. Бойко добавила, что украинская сторона в переговорах будет отталкиваться от решения Стокгольмского арбитража.