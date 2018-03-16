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Украина настаивает на проведении трехсторонних переговоров по транзиту газа после 2019 года
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Украина настаивает на проведении трехсторонних переговоров по транзиту газа после 2019 года 

Rambler News Service 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Украина настаивает на проведении трехсторонних переговоров с Россией и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
«Будем настаивать на переговорах в трехстороннем формате, то есть Украина, Европа и «Газпром», для того, чтобы понять, что будет с нашим транзитом после 2019 года», — сказала она в эфире украинского телеканала Espreso TV.
Бойко добавила, что украинская сторона в переговорах будет отталкиваться от решения Стокгольмского арбитража.
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 Ещё 4 источника 
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