США: Украина не готова к членству в НАТО 

Об этом он рассказал в комментарии УНИАН.
«Им (Украине и Грузии — ред..) нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент», — подчеркнул Волкер.
По его словам, в 2008 году, когда США хотели предоставить ПДЧ Грузии и Украине некоторые члены НАТО выступил против этого, полагая, что это создаст автоматизм по предоставлению членства в НАТО.
Ранее президент Украины Петр Порошенко во время своей большой пресс-конференции заявил, что его команда разработала механизм, которым предлагается «заякорить» стремление к членству в НАТО и в ЕС в украинской Конституции.
Вчера же Порошенко заявил, что направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству в Альянсе для его страны. Как отметила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, НАТО якобы признала за Украиной статус «страны-аспиранта» при Альянсе.