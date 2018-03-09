СБУ назвала лидеров ДНР сообщниками Рубана, обвинив их в подготовке терактов на Украине

"Нам удалось предотвратить масштабные теракты на Украине. Жертвами могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и депутаты", — сказал глава СБУ.

Он сообщил, что у следствия "доказательства веские и достаточные" по причастности Рубана к перевозке оружия и подготовке терактов. "Работа по документированию "группы Рубана" заняла не один месяц. Обнародованные сегодня данные — лишь небольшая часть того, чем располагает следствие", — добавил Грицак. Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ расследовать дело в кратчайшие сроки, взяв его под личный контроль.

Владимир Рубан был задержан СБУ 8 марта на КПП "Майорск" при попытке ввезти с неподконтрольной Киеву территории Донбасса арсенал оружия. Позднее ему были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины — "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт", после чего суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Сам руководитель Центра освобождения пленных отверг выдвинутые обвинения, назвав свое задержание спланированной акцией спецслужб и отметив, что не знал о находящемся в его автомобиле оружии.