Данные СБУ о перевороте сравнили со сценарием боевика

Глава ДНР дал оценку сценарию переворота на Украине, который в СБУ представили, как сорванные планы задержанного накануне Владимира Рубана.
Заявления Службы безопасности Украины о якобы планах организации переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика, заявил лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
В СБУ обвинили руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в сговоре с главой украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.
По данным главы ведомства Василия Грицака, Рубан и его предполагаемые «подельники» собирались устроить стрельбу из минометов в центре Киева, чтобы власти Украины перебросили украинских силовиков с линии соприкосновения в Донбассе в столицу.
«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», — сказал глава ДНР.
Помимо организации теракта в Киевы, Рубан подозревается в организации покушения на украинского президента Петра Порошенко. На Украине заявляют, что в его машине был якобы обнаружен целый арсенал оружия.
Сам Рубан все обвинения отрицает и утверждает, что они сфабрикованы украинскими спецслужбами.