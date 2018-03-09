Данные СБУ о перевороте сравнили со сценарием боевика

Захарченко сравнил данные СБУ о планах переворота со сценарием боевика

Глава ДНР дал оценку сценарию переворота на Украине, который в СБУ представили, как сорванные планы задержанного накануне Владимира Рубана

Заявления Службы безопасности Украины о якобы планах организации переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика, заявил лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко

В СБУ обвинили руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в сговоре с главой украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», — сказал глава ДНР. По данным главы ведомства Василия Грицака, Рубан и его предполагаемые «подельники» собирались устроить стрельбу из минометов в центре Киева, чтобы власти Украины перебросили украинских силовиков с линии соприкосновения в Донбассе в столицу.

Помимо организации теракта в Киевы, Рубан подозревается в организации покушения на украинского президента Петра Порошенко . На Украине заявляют, что в его машине был якобы обнаружен целый арсенал оружия.

Сам Рубан все обвинения отрицает и утверждает, что они сфабрикованы украинскими спецслужбами.