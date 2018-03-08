Британский министр: от России исходит все большая угроза

Британский министр обороны утверждает, что от России исходит все большая угроза

Гэвин Уильямсон. "От России исходит все большая угроза, и по всему восточному фронту в таких странах, как Украина и Эстония, мы наблюдаем все более агрессивный подход [со стороны РФ]", — полагает министр. Россия действует все более агрессивно и представляет собой большую угрозу, чем ранее. С таким утверждением выступил в четверг в интервью телеканалу ITV министр обороны Великобритании

Согласно утверждению главы британского оборонного ведомства, Россия изменяет способы ведения борьбы со своими потенциальными противниками и "повышает уровень конфликта".

"Мы также наблюдаем это в Северной Атлантике: количество [российских] подводных лодок, которые там находятся, увеличилось в десять раз за последние семь лет", — заявил он.

"Россия становится решительной, более агрессивной, — полагает Уильямсон, — и нам необходимо изменить тот подход, с помощью которого мы справляемся с этим, поскольку мы не можем оказаться в ситуации в этих конфликтных зонах, в которой нами будет верховодить другая страна".