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Британский министр: от России исходит все большая угроза
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Британский министр обороны утверждает, что от России исходит все большая угроза 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: ТАСС
Россия действует все более агрессивно и представляет собой большую угрозу, чем ранее. С таким утверждением выступил в четверг в интервью телеканалу ITV министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
"От России исходит все большая угроза, и по всему восточному фронту в таких странах, как Украина и Эстония, мы наблюдаем все более агрессивный подход [со стороны РФ]", — полагает министр.
Согласно утверждению главы британского оборонного ведомства, Россия изменяет способы ведения борьбы со своими потенциальными противниками и "повышает уровень конфликта".
"Мы также наблюдаем это в Северной Атлантике: количество [российских] подводных лодок, которые там находятся, увеличилось в десять раз за последние семь лет", — заявил он.
"Россия становится решительной, более агрессивной, — полагает Уильямсон, — и нам необходимо изменить тот подход, с помощью которого мы справляемся с этим, поскольку мы не можем оказаться в ситуации в этих конфликтных зонах, в которой нами будет верховодить другая страна".
1 марта в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Он отметил, что растущая военная мощь России — это гарантия мира на планете.
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