Иранский депутат обвинил США в попытках спасти лидеров ИГИЛ

По его словам, США и ЕС долгое время навязывали кризис безопасности в Сирии, однако потерпели поражение, в том числе благодаря сотрудничеству России и Ирана.

«В этих условиях США, будучи отцом ИГИЛ, следуют политике по спасению главарей организации. На вертолетах освободили их из тюрьмы в Хасаке, перевозя их на север Афганистана , в Ливию Йемен , с тем чтобы кризис в регионе продолжался», — заявил депутат.

Боруджерди добавил, что подобные действия США представляют угрозу Среней Азии и Китаю

Ранее в генштабе Ирана заявили, что США могут перебрасывать в Афганистан боевиков из Сирии, включая членов ИГИЛ.