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ОДКБ отказалась вступаться за Карабах в случае войны
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ОДКБ отказалась вступаться за Карабах в случае войны 

Lenta.ru 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет оказывать военную поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) в случае вооруженного конфликта с участием этого государства. Об этом заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает «Sputnik Армения».
Сидоров сказал, что организация имеет обязательства перед Арменией, поэтому в случае агрессии против Еревана другие члены ОДКБ окажут ей военную поддержку. На НКР эти обязательства не распространяются, сообщил он.
Сидоров назвал ситуацию в зоне карабахского конфликта напряженной, но «не настолько, чтобы Армения и Азербайджан отнимали друг у друга столицы». Кроме того, он заметил, что в советское время армяне и азербайджанцы «жили в мире и согласии». Это, по его мнению, свидетельствует, что существующий сегодня конфликт «вполне можно было разрешить мирным путем».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан», назвал политической и стратегической целью «возвращение в Ереван», который, по его словам, является «исторической территорией азербайджанцев». Алиев отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур и Гокча (озеро Севан на востоке Армении).
«Об этом должны знать как наше молодое поколение, так и весь мир. Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться», — указал Алиев.
Министерство иностранных дел Армении обвинило азербайджанского президента в расизме.
«Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», — сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.
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