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По итогам 2017 г. Беларусь стала крупнейшим импортером украинского картофеля
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По итогам 2017 г. Беларусь стала крупнейшим импортером украинского картофеля 

РЖД-Партнер 6 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
При этом крупнейшими импортерами в саму Украину стали Нидерланды (1,4 тыс. т на $859 тыс.) и Египет (0,5 тыс. т на $207 тыс.). Всего за 2017 г. этих корнеплодов было импортировано3,8 тыс. т на $2,05 млн
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