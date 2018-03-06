Ещё
Минобороны РФ призвало США не препятствовать работе гуманитарных организаций в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны РФ призвало США не препятствовать работе гуманитарных организаций в Сирии 

Rambler News Service 6 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Министерство обороны России призвало США выполнять условия резолюции Совбеза ООН 2401 о прекращении боевых действий в Сирии и не препятствовать доступу ООН и гуманитарных организаций в подконтрольные Вашингтону районы, сообщил во вторник официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
«Единственными районами в Сирии, где положения резолюции СБ ООН 2401 полностью игнорируются и не оказывается никакой помощи населению, остается подконтрольный США разбомбленный город Ракка, а также лагерь беженцев «Рукбан» в оккупированной американскими войсками зоне Эт-Танф… Призываем США выполнить свои обязательства в рамках резолюции СБ ООН 2401, не препятствовать доступу в подконтрольные районы представителям международных гуманитарных организаций и ООН для оценки тяжести гуманитарной ситуации и принятия срочных мер по оказанию необходимой помощи мирному населению. », — сказал Конашенков.
Кроме того, как отметил представитель Минобороны, боевики, действующие в районе Восточной Гуты, препятствуют выходу мирного населения из зон боевых действий и обстреливают гуманитарный коридор.
24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по прекращению огня в Сирии, из текста документа следует, что все стороны конфликта в республике должны прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарную паузу не менее, чем на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористов.
Rambler News Service: последние новости
Украина собирается прекратить программу экономического сотрудничества с Россией Нацбанк Украины продлил санкции против «дочек» российских банков СБУ пригрозила уголовной уголовной ответственностью за участие в организации выборов в Крыму
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму127
В ООН сорвали выступление России282
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Атомные подлодки РФ дошли до США185
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение