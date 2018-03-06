Минобороны РФ призвало США не препятствовать работе гуманитарных организаций в Сирии 

Министерство обороны России призвало США выполнять условия резолюции Совбеза ООН 2401 о прекращении боевых действий в Сирии и не препятствовать доступу ООН и гуманитарных организаций в подконтрольные Вашингтону районы, сообщил во вторник официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
«Единственными районами в Сирии, где положения резолюции СБ ООН 2401 полностью игнорируются и не оказывается никакой помощи населению, остается подконтрольный США разбомбленный город Ракка, а также лагерь беженцев «Рукбан» в оккупированной американскими войсками зоне Эт-Танф… Призываем США выполнить свои обязательства в рамках резолюции СБ ООН 2401, не препятствовать доступу в подконтрольные районы представителям международных гуманитарных организаций и ООН для оценки тяжести гуманитарной ситуации и принятия срочных мер по оказанию необходимой помощи мирному населению. », — сказал Конашенков.
Кроме того, как отметил представитель Минобороны, боевики, действующие в районе Восточной Гуты, препятствуют выходу мирного населения из зон боевых действий и обстреливают гуманитарный коридор.
24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по прекращению огня в Сирии, из текста документа следует, что все стороны конфликта в республике должны прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарную паузу не менее, чем на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористов.