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Главы МИД стран Балтии обеспокоены угрозой глобальной торговой войны
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Главы МИД стран Балтии обеспокоены угрозой глобальной торговой войны 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 6 мар — РИА Новости. Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в Вашингтоне на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразили беспокойство в связи с возможным началом торговой войны, сообщил во вторник телевизионный канал LRT.
В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.
"Главы МИД стран Балтии на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразили беспокойство в связи с возможным началом торговой войны после решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий", — сообщает канал.
По его данным, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что в настоящий момент Европа рассматривает возможность реакции на данное решение. Отмечается также, что главы МИД стран Балтии на встрече с Тиллерсоном подчеркнули, что «не хотят конфронтации в данной сфере». Тем не менее, Линкявичюс сообщил, что Литва не входит в список стран, на которые могли бы повлиять новые таможенные сборы США.
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