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Президенты США и Египта обсудили действия России и Ирана в Сирии
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Президенты США и Египта обсудили действия России и Ирана в Сирии 

ТАСС 5 марта 2018
ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонного разговора в воскресенье обсудили действия России и Ирана в Сирии, условившись работать вместе над преодолением там гуманитарного кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Лидеры обсудили оказываемую Россией и Ираном безответственную поддержку жестоким атакам против невинных гражданских лиц со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада", — заявила пресс-служба. Трамп и ас-Сиси «согласились работать вместе над преодолением гуманитарного кризиса в Сирии, достижением арабского единства и безопасностью в регионе».
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