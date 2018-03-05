Президенты США и Египта обсудили действия России и Ирана в Сирии

"Лидеры обсудили оказываемую Россией и Ираном безответственную поддержку жестоким атакам против невинных гражданских лиц со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада", — заявила пресс-служба. Трамп и ас-Сиси «согласились работать вместе над преодолением гуманитарного кризиса в Сирии, достижением арабского единства и безопасностью в регионе».