Саакашвили сравнил разгон митингующих у Рады с тасканием его за волосы

"Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но ясно показывает намерения Порошенко и Авакова. Они хотят показать свою силу. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны", — заявил он в фейсбуке.

Накануне были задержаны более 50 протестующих сторонников Михаила Саакашвили из палаточного городка около здания Верховной рады.