В Раде предложили создать военную бригаду Украины, Грузии и Молдавии

Выступая на конференции «Грузия, Молдавия и Украина: „Восточное партнерство“ и современные вызовы безопасности» в Кишиневе , Парубий предложил провести в Киеве трехстороннюю ассамблею и вынести на повестку дня создание совместного военного формирования. По его мнению, «это было бы хорошей идеей для первого же обсуждения».

"Сам формат и сам факт, именно символическое значение наличия такого совместного военного формирования является очень позитивным, и я думаю, что мы этот опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве", — подчеркнул спикер.

По словам политика, у Украины, Грузии и Молдавии очень много общих задач в различных сферах. Кроме сотрудничества в военной сфере, Парубий упомянул информационную, энергетическую и кибербезопасность.