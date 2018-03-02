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В Раде предложили создать военную бригаду Украины, Грузии и Молдавии
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В Раде предложили создать военную бригаду Украины, Грузии и Молдавии 

РИА Новости 2 марта 2018
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий предложил создать совместную военную бригаду Украины, Молдавии и Грузии. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Выступая на конференции «Грузия, Молдавия и Украина: „Восточное партнерство“ и современные вызовы безопасности» в Кишиневе, Парубий предложил провести в Киеве трехстороннюю ассамблею и вынести на повестку дня создание совместного военного формирования. По его мнению, «это было бы хорошей идеей для первого же обсуждения».
"Сам формат и сам факт, именно символическое значение наличия такого совместного военного формирования является очень позитивным, и я думаю, что мы этот опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве", — подчеркнул спикер.
По словам политика, у Украины, Грузии и Молдавии очень много общих задач в различных сферах. Кроме сотрудничества в военной сфере, Парубий упомянул информационную, энергетическую и кибербезопасность.
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