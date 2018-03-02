Ещё
МИД РФ: ОБСЕ и ЕС должны оценить действия Эстонии и Латвии в связи с выборами 18 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Александр Павловский
Умер Александр Павловский

МИД РФ: ОБСЕ и ЕС должны оценить действия Эстонии и Латвии в связи с выборами 18 марта 

ТАСС 2 марта 2018
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны дать оценку действиям властей Эстонии и Латвии, не разрешающих РФ открыть дополнительные избирательные участки 18 марта на выборах президента России. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Власти Латвии и Эстонии не разрешили ни открывать дополнительные избирательные участки, ни организовать выездные голосования. Правочеловеческим структурам Европейского союза и ОБСЕ неплохо было бы дать оценку этим действиям данных государств", — сказала она.
ТАСС: последние новости
Евросоюз выделяет €3 млрд Турции на борьбу с миграционным кризисом Трамп обсудил с Абэ предстоящую встречу с Ким Чен Ыном и торговые вопросы СБУ назвала лидеров ДНР сообщниками Рубана, обвинив их в подготовке терактов на Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму182
Мясорубка в Гудаури24
В ООН сорвали выступление России259
Третья мировая война наступила для Климкина87
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям197
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение