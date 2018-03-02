МИД РФ: ОБСЕ и ЕС должны оценить действия Эстонии и Латвии в связи с выборами 18 марта

"Власти Латвии и Эстонии не разрешили ни открывать дополнительные избирательные участки, ни организовать выездные голосования. Правочеловеческим структурам Европейского союза и ОБСЕ неплохо было бы дать оценку этим действиям данных государств", — сказала она.