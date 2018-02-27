Бои в Сирии: как Россия ставит войну на паузу

Центр по примирению: во время гуманитарной паузы боевики перешли в наступление

Президент России Владимир Путин распорядился ввести в Восточной Гуте ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы для вывода из района мирных жителей. Первая гуманитарная пауза была объявлена 27 февраля, но ее сорвали боевики. Ранее гуманитарные паузы уже вводились в Алеппо и там показали свою эффективность, отмечают эксперты. Однако, по их мнению, в Восточной Гуте достичь тех же успехов вряд ли удастся.

Первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте — контролируемом оппозицией регионе под Дамаском — оказалась сорвана боевиками, сообщил журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин . По его словам, ни один мирный житель так и не смог покинуть район.

«На данный час, 14:30 по местному времени, никаких выводов не осуществлено. Была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны. Все средства и силы, спланированные на девять часов [ко времени начала гуманитарной паузы], до сих пор здесь. Автобусы и скорая помощь стоят. Но никого не выпустили на данный момент», — сказал Золотухин.

По его словам, провокации со стороны боевиков продолжались каждые 30 минут на протяжении пяти часов.

«С нашей стороны и со стороны сирийского правительства режим прекращения огня соблюдается до сих пор. Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают», — отметил он.

Ввести гуманитарные паузы в Восточной Гуте поручил президент России Владимир Путин. Как накануне рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу , гуманитарные паузы будут действовать ежедневно, начиная с 27 февраля, с 9:00 до 14:00 по местному времени. В это время сирийские правительственные войска будут прекращать наносить удары по боевикам.

Цель их введения — «исключение жертв среди мирного населения», пояснил Шойгу. Он добавил, что для выхода мирных жителей из Восточной Гуты будет открыт гуманитарный коридор.

Министр обороны добавил, что решение президента основывается на резолюции Совбеза ООН №2401 от 24 февраля, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии объявить перемирие как минимум на 30 дней (условия перемирия не распространяются на террористические группировки).

«При этом они [боевики] удерживают сотни заложников, в том числе женщин и детей, а также осуществляют репрессии в отношении мирного населения, не давая жителям выйти из данного анклава», — добавил Евтушенко.

Кроме того, по данным Центра, несмотря на заявление «Джейш аль-ислам» о согласии на примирение, с подконтрольной ей территории продолжаются минометные обстрелы Дамаска. За последнюю неделю боевики выпустили из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы 228 мин и снарядов, в результате чего погибли четыре человека, 50 человек получили ранения, в том числе 16 детей, сообщил Евтушенко.

«Для оповещения граждан [о гуманитарном коридоре] будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск, а также организовано звуковещание и рассылка СМС-сообщений», — рассказал он.

Для эвакуации из Восточной Гуты больных и раненых были подготовлены автобусы и автомобили скорой помощи, расположенные у пункта пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. В районе гуманитарного коридора, выход из которого находится также в этом районе, сирийские власти организовали пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В больницах и госпиталях развернули дополнительные койки.

По опыту Алеппо

Восточная Гута была одним из первых районов Сирии, который захватили оппозиционные группировки еще в самом начале гражданской войны в стране. В январе 2018 года ситуация в регионе обострилась, когда боевики перешли в наступление, нарушив договоренности о соблюдении режима прекращения огня. Начались ожесточенные столкновения между повстанцами и правительственными силами, в ходе которых были задействованы, в частности, танки и артиллерия. В феврале власти смогли также перебросить в район Восточной Гуты войска, которые освободились после приостановки наступления в провинции Идлиб.

На данный момент Восточная Гута уже более недели подвергается бомбардировкам сирийской авиации.

По данным некоммерческих организаций, которые приводит Би-би-си, за это время в результате бомбардировок могли погибнуть от 335 до 540 человек.

Ранее гуманитарные паузы дважды организовывались во время освобождения Алеппо в конце 2016 года. Тогда же из города были открыты восемь коридоров, через которые из него могли выйти как мирные жители, так и боевики.

Как считает советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина, если говорить о помощи мирным жителям, то лучшего способа, чем открытие гуманитарных коридоров, придумать трудно.

«Гуманитарные коридоры в Алеппо позволили спасти жизни тысяч людей, хотя военная обстановка была похожая — нарушения режима прекращения огня случались там постоянно, причем виноваты в них были все участники. Надо быть реалистичными, даже несмотря на резолюции Совбеза ООН, боевые действия и с той, и с другой стороны, по опыту того же Алеппо, скорее всего, будет трудно остановить полностью, поэтому то, что предложила Россия по гуманитарным коридорам, это то немногое, что можно предложить в такой драматичной и серьезной ситуации», — предположила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» , военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский также отметил, что введение гуманитарных пауз и открытие гуманитарных коридоров в восточном Алеппо благоприятно отразилось на ситуации. «В восточном Алеппо по крайней мере хотя бы частично удалось вывести небольшую часть мирного населения. И там все-таки удалось договориться с некоторыми вооруженными группировками, они вышли оттуда вместе со своими семьями. Одна из наиболее известных и крупных — это „Нур ад-Дин аз-Зенки“ (сейчас группировка находится в составе HTS, запрещена в России), их вместе семьями — несколько тысяч человек в итоге получилось — вывели в провинцию Идлиб, большая часть которой находится под контролем умеренной вооруженной оппозиции», — рассказал он «Газете.Ru».

Кроме того, через открытые в восточном Алеппо гуманитарные коридоры удалось провезти немало конвоев с продуктами питания, медикаментами и другой гуманитарной помощью, напомнил он.

Вместе с тем Мураховский считает, что в Восточной Гуте достичь тех же успехов, которые были достигнуты в Алеппо, не удастся.