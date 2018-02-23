«Спросите у Путина»: США возложили ответственность на РФ

«Спросите у Путина и у RT»: как США возложили на Россию ответственность за конфликт в Сирии

«Военное решение всегда рассматривается в отношении любой ситуации», — сказала Хейли, отвечая на вопрос о вероятности развёртывания военных действий в САР. Вашингтон допускает военные действия в отношении сирийский правительственных сил. Об этом на выступлении в Институте политики Чикагского университета заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. При этом она подчеркнула, что подобный сценарий рассматривается американским руководством для любых ситуаций.

Вместе с тем она отметила, что Соединённые Штаты не желали бы «находиться в центре сирийского конфликта». Однако, по её словам, Вашингтон считает себя обязанным помогать страдающим мирным жителям.

«Спросите у Путина и RT» Хейли также не стала уточнять, планируют ли США снова нанести удар по военным объектам в Сирии, заявив, что президент Дональд Трамп щепетильно относится к распространениям по поводу возможных шагов военной сфере. Дипломат также не упустила возможность подчеркнуть, что Вашингтон оказывает всяческое давление на Россию, которая «защищает» сирийского лидера Башара Асада.

Между тем коллега Хейли, официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, на брифинге была более категоричной.

«Мы говорили с Россией, обратились к российскому правительству с просьбой, чтобы они прекратили помогать сирийскому режиму делать то, что он делает в отношении своего народа. Слушает ли нас Россия? Я не уверена», — сказала Науэрт. В частности, она заявила, что «не уверена» в заинтересованности России в окончании конфликта в Сирии, так как та якобы не выполняет договорённостей. По её словам, именно из-за поддержки Москвой Дамаска насилие в стране продолжается и даже усугубляется, как это происходит в Восточной Гуте.

«Я бы призвала всех вас направить эти вопросы Владимиру Путину, RT и Sputnik. Спросить их этот самый вопрос: что они делают, чтобы остановить разрушения, смерть и убийство в Сирии. Мне интересно, что они ответят. Они точно могут сделать больше. Они точно несут уникальную ответственность, и мы бы хотели, чтобы они это делали», — резюмировала Науэрт. В этом контексте она посоветовала западным журналистам обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о действиях, которые предпринимает Кремль для облегчения ситуации. Помимо этого, заявила представитель Госдепа, аналогичный вопрос стоит задать и RT со Sputnik.

«Раньше, когда в Госдепе не знали ответа, говорили, что уточнят в офисе. Теперь они ищут ответы на RT и Sputnik. Тоже неплохо», — заявила Симоньян. По сценарию Алеппо В ответ на это главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян отметила позитивную тенденцию в попытках США выяснять, как на деле обстоят дела в конфликтных регионах.

«Массовый психоз в мировых СМИ скоординировал тиражирующих в последнее время одни и те же слухи и совершенно не помогает пониманию ситуации. Пропагандистский сценарий катастрофы в своё время был отработан на восточном Алеппо, в котором после освобождения от террористов были обнаружены заполненные лекарствами и медицинским оборудованием склады. Мы тогда потребовали от секретариата провести расследование, но представленный Совету безопасности отчёт был откровенно поверхностным», — заявил на заседании Совбеза Небензя. Между тем ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что именно из-за хаотичного освещения ситуации западными СМИ не удаётся получить целостную картину происходящего. По его мнению, в ныне острой по обстановке Восточной Гуте медиа пытаются разыграть тот же сценарий, что и в Алеппо.

«В постоянном поле зрения у нас находятся маскирующиеся под спасателей «Белые каски», которые, как уже давно установлено, существуют на щедрые пожертвования и тесно сотрудничают с террористическими группировками. Они как правило и служат первоисточником хорошо проплаченной дезинформации», — резюмировал российский постпред. Незаметные жертвы По его словам, одну из главных ролей в распространении дезинформации играет организация «Белые каски», которые заявляются себя как спасателей и пользуются доверием Запада.

Однако, говоря о жертвах среди мирных жителей в Сирии, представитель Госдепа не упомянула о катастрофической ситуации, в которой оказались сирийская Ракка и иракский Мосул после освобождения этих городов силами западной коалиции.

Проигнорировала она и отчёт штаба операции «Непоколебимая решимость (Inherent Resolve) о жертвах среди мирного населения в результате действий коалиции за прошедший январь. Согласно ему, за этот месяц получило более 400 сообщений о возможной гибели гражданских в результате совместной операции западных сил и их местных союзников в Сирии и Ираке.

«В США считают, что любые жертвы среди мирного населения в результате наступления сирийских правительственных войск автоматически становятся ответственностью и России, потому что её власти поддерживают сирийские. Но тот же принцип может быть применён и для ситуаций, когда иракские силы освобождали от ИГ* Мосул, а Сирийские демократические силы боролись за Ракку при мощнейшей воздушной поддержке американцев, которая привела к громадному количеству жертв. Но если в Ирак мы были приглашены правительством страны и находимся там на легальном положении, то в Сирии у нас такого положения нет», — пояснил RT Джатрас. »Сдержанность» американских военных в отчётах и двойные стандарты в определениях степени ответственности за жертвы отмечают и эксперты. В частности, бывший американский дипломат Джим Джатрас подчёркивает, что все обвинения, которые выдвигаются в адрес Москвы и Дамаска, могут быть аналогичным образом предъявлены и Вашингтону.

Более того, добавил он, призывая Москву прекратить поддерживать Башара Асада, Вашингтон фактически говорит «Дайте »Аль-Каиде» * победить».

«Потому что в США прекрасно знают, что силы, противостоящие сирийскому правительству, — осколки «Аль-Каиды». А в Вашингтоне не хотят, чтобы они были разгромлены, потому что это важный предлог для требований смены правительства Сирии, а также некий щит от распространения мифического иранского влияния на Ближнем Востоке», — заявил экс-дипломат.

* «Исламское государство» ( ИГ ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.