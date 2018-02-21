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CNN: Русские заплатили $1000 участнику митинга за Трампа
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CNN: Русские заплатили $1000 участнику митинга за Трампа 

Национальная Служба Новостей 21 февраля 2018
Американская служба новостей CNN сообщает, что сторонник тогда кандидата в президенты Дональда Трампа получил 1000 долларов от российской стороны.
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