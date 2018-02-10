Ещё
ВСУ обстреляли территорию ДНР из зенитных установок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ обстреляли территорию ДНР из зенитных установок 

ТК «Звезда» 10 февраля 2018
Фото: Минобороны Украины
Украинские силовики открыли огонь по поселку Красный Октябрь на территориии ДНР.
Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, открыв стрельбу по поселку Красный Октябрь на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«В 21.35 ВСУ открыли огонь из зенитных установок, произведено 40 выстрелов, а также из крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению Новогригоровка — Красный Октябрь», — приводит РИА Новости его слова.
Напомним, в ночь на 5 марта в Донбассе начало действовать новое перемирие, договоренности по которому были достигнуты 2 марта на заседании Контактной группы.
В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных вооруженных сил на территории Сирии – МИД РФ США приняли новые санкции против России Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте
 Ещё 447 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России223
Причина смерти Табакова шокировала врачей27
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной318
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google49
Захарова ответила Макаревичу424
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
00:39
Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
Общество
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение