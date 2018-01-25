Курды перешли в атаку

Курды обстреляли турецкий город

Сирийские курды выпустили несколько ракет из района Африн в направлении турецкого города Рейханлы. Об этом сообщает RT со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, жертв в результате обстрелов нет. Две ракеты разорвались около полицейского участка, при этом пострадал припаркованный неподалеку автомобиль.