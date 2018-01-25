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Курды перешли в атаку
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Курды обстреляли турецкий город 

Рамблер 7 часов назад
Фото: AFP 2018 / Delil Souleiman
Сирийские курды выпустили несколько ракет из района Африн в направлении турецкого города Рейханлы. Об этом сообщает RT со ссылкой на турецкие СМИ.
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По предварительным данным, жертв в результате обстрелов нет. Две ракеты разорвались около полицейского участка, при этом пострадал припаркованный неподалеку автомобиль.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в Африне продлится до уничтожения последнего боевика.
20 января Генеральный штаб ВС Турции объявил об операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских формирований из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском районе Африн.
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