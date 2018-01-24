Конец «Минска-2»: Россия ответит Киеву и Вашингтону по Донбассу

Никита Данюк. Обсуждение Порошенко и Волкером вопросов мирного урегулирования на юго-востоке Украины — политическое лицемерие на фоне принятого в Киеве закона о реинтеграции Донбасса. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

"Вашингтон и Киев продолжают работать в связке и после принятия так называемого закона о реинтеграции Донбасса, который полностью игнорирует нормативно-правовую базу для урегулирования конфликта, созданную минскими соглашениями. При этом "Минск-2" был закреплен на уровне Совета Безопасности ООН при непосредственном участии гарантов — России, Франции и Германии. И Киев на глазах всего мира игнорирует взятые на себя обязательства и показывает, что это выгодно Вашингтону.

Руководство США и Украины имеют разное целеполагание, но одинаково не заинтересованы урегулировать конфликт в Донбассе. Киев, имея "тлеющую войну", получает возможность набирать на нем очки во внутренней политике и списывать свои провалы во всех сферах жизни страны, на "оккупанта и агрессора" — Россию. Штаты же стремятся поддерживать очаг нестабильности у границ с РФ, регулярно раздувая который можно пытаться давить на Москву и подрывать российскую безопасность", — отмечает политолог.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером ситуацию в Донбассе и перспективы размещения в регионе охранной миссии ООН . "Была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности", — объявила пресс-служба Порошенко. Волкер в своем Twitter отметил, что его встреча с украинским президентом прошла "благоприятно".

ОБСЕ и другие международные институты уже не раз отмечали, что именно Киев несет ответственность за неисполнение минских договоренностей. В ближайшее время Порошенко должен подписать закон о реинтеграции Донбасса, который даст ему неограниченные полномочия — фактически украинская армия получает право вести боевые действия против своего народа. Они вели их и раньше, но теперь гражданская война легитимизирована.

Параллельно Порошенко теснит политических конкурентов — к примеру, подчиненные раньше министру внутренних дел Арсену Авакову подразделения МВД переходят в прямое подчинение президенту. Все указывает на то, что Киев при непосредственной поддержке Вашингтона создал условия для усугубления конфликта. Не исключено масштабное наступление ВСУ и серьезная попытка Порошенко решить проблему ЛДНР силовым путем", — подчеркивает эксперт.

Ответ России

Неделю назад Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса большинством голосов, для вступления в силу документ должен быть утвержден Петром Порошенко. В тексте отдельные районы Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными Россией территориями, РФ упоминается в качестве государства-агрессора. Также на Москву возлагается ответственность за материальный ущерб Украине, а также за моральный и материальный ущерб людям, проживающим на этих территориях.

Нововведение, помимо прочего, возлагает на Россию ответственность за "временную оккупацию и говорит, что она "не создает никаких территориальных прав" для Москвы. Однако документ дает Киеву право применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны РФ — силами руководит Генштаб Вооруженных сил Украины. При этом устанавливается особый порядок въезда украинцев на "временно оккупированные" территории — на границе с ДНР и ЛНР формируются секторы безопасности, на территории которых сотрудники госорганов имеют особые полномочия.

"Де-факто Вашингтон и Киев поставили крест на дипломатических попытках урегулировать конфликт. В данном случае должна быть пересмотрена позиция России по этой ситуации — иначе Москва становится заложником своей порядочности и обязательств, взятых перед лицом мирового сообщества. Если Киев демонстративно игнорирует свою часть договоренностей, рассчитывать на добросовестность украинских властей не приходится.

В этом случае заложниками политики Киева становятся жители ЛДНР. Выжидательная позиция Москвы при этом перестает быть актуальной. И если со стороны Киева с одобрения Вашингтона последуют в отношении непризнанных республик агрессивные шаги, РФ обязательно ответит. Согласно минским соглашениям, Луганская и Донецкая народные республики являются неотъемлемой частью Украины, и если Киев хочет разрушить договоренности, Москва может пересмотреть этот тезис.