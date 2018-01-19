Переговоры по Донбассу предложили перенести в Антарктиду

Белорусы ответили Трампу на идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

Из белорусской столицы тут же последовал логичный ответ: переговоры можно перенести хоть в Антарктиду. Но разве от перемены мест "слагаемых" изменится "сумма"?

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По итогам своих переговоров с Трампом Назарбаев заявил:

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он говорит: "Давай в другом месте". Я говорю: "Давайте". При этом он не исключил, что новым местом проведения переговоров вполне может стать один из городов Казахстана.

Чем не устраивает американцев Минск в качестве переговорной площадки по урегулированию ситуации на Востоке Украины, в Вашингтоне никто толком сказать не может. Неужели в госдепе считают, что участники встреч вдруг изменят свои позиции или начнут делать более миролюбивые заявления, если за окнами будут не минские улицы, а, к примеру, алма-атинские?

А вот как на новость из Вашингтона отреагировали в МИД Беларуси. Министр иностранных дел страны Владимир Макей уверен, что успех переговоров, очевидно, не зависит от места их проведения.

"Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", — цитирует белорусского министра РИА Новости.

При этом он напомнил, что не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран "нормандской четверки" высказали просьбу к белорусскому президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта.

"В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", — подытожил Макей.