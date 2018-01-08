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Террорист Хаттаб отравился письмом
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Террорист Хаттаб отравился письмом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters

Международный террорист Хаттаб был ликвидирован в Чечне при помощи яда. Об этом агентству «Росбалт» рассказал источник, имевший непосредственное отношение к тому событию.

Уничтожение боевика осложнялось тем, что тот постоянно менял местоположение и не доверял средствам связи. Он контактировал с внешним миром при помощи писем, которые передавались курьерами по цепочке, отследить которую не представлялось возможным.

После того, как спецслужбы объявили вознаграждение за информацию о Хаттабе, один из курьеров согласился сотрудничать. В марте 2002 года он сообщил о получении письма из Саудовской Аравии, и срочно прибывший из Москвы специалист-химик обработал послание сильнодействующим ядом. Письмо запечатали обратно и отправили по цепочке.

Позднее на допросе задержанный телохранитель Хаттаба рассказал, что тот получил письмо, распечатал и после прочтения бросил в костер. Яд начал действовать на третьи сутки — состояние террориста резко ухудшилось, изо рта пошла пена, и он умер 20 матра.

Поначалу окружение Хаттаба не подозревало работу спецслужб, посчитав, что их лидер отравился весенними ядовитыми грибами, пожаренными накануне. И лишь позднее, когда умерли еще пять человек, соприкасавшихся с конвертом, замысел был раскрыт.

3 января «Росбалт» сообщил подробности уничтожения арабского наемника Абу аль-Валида, который после смерти Хаттаба распределял деньги для боевиков в Чечне. По данным источников, аль-Валид был застрелен 16 апреля 2004 года во время спецоперации батальона «Восток» в Веденском районе республики.

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