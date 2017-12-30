Донбасс-2017: война за мир продолжится

Линия фронта, в целом, осталась на своем месте, хотя и сместилась немного в ту или иную сторону на отдельных участках. Тем не менее, в Луганской и Донецкой народных республиках за этот год произошли довольно важные события, которые, скорее всего, повлияют на их дальнейшую судьбу. Мы напомним о ключевых из них.

Признание паспортов ЛДНР

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ об официальном признании документов (паспортов, свидетельств о рождении, о браке, о смерти и т. д.), которые выдаются властями Луганской и Донецкой народных республик. В официальных российских ведомствах эти документы фигурируют как украинские. В указе отмечалось, что практика вводится временно до урегулирования конфликта на Донбассе.

Это дало возможность гражданам ЛДНР не только свободно пересекать российскую границу по своим паспортам, но и оформлять банковские кредиты, покупать билеты на поезд и самолет, регистрироваться по месту жительства и ходить в российские поликлиники (разумеется, при наличии соответствующей регистрации в РФ).

Кроме того, для граждан ЛДНР отменен российский закон «90/180», согласно которому иностранные граждане, включая украинцев, без трудового патента, разрешения на работу, ВНЖ или РВП обязаны покинуть территорию России после 90 дней пребывания там и в следующий раз въехать только в следующем полугодии.

Смена власти в Луганске

В конце ноября подал в отставку глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий, «сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии» по словам министра государственной безопасности Леонида Пасечника. Сам же Пасечник был назначен новым исполняющим обязанности главы до выборов в ЛНР, которые пройдут в следующем году.

Отставке Плотницкого якобы по состоянию здоровья предшествовал его конфликт с министром МВД Игорем Корнетом, которого экс-глава отправил в отставку. Корнет подчиняться отказался и выдвинул Плотницкому и его окружению контробвинения в убийстве экс-премьера ЛНР Геннадия Цыпкалова, которого нашли задушенным в тюремной камере осенью 2016 года. Силовики ЛНР заблокировали административные здания в Луганске. Через два дня Плотницкий вылетел в Москву, после чего и появилось сообщение о его отставке.

Национализация предприятий Ахметова

В январе украинские радикалы заблокировали железные дороги, по которым уголь из луганских и донецких предприятий шел на территорию Украины. В ответ на это ЛНР и ДНР поставили ультиматум: либо блокада прекращается, либо на донбасских предприятиях, находящихся в украинской юрисдикции, будет введено внешнее управление. Блокада не прекратилась.

Ряд крупных предприятий, приостановивших работу из-за блокады, перешел во внешнее управление и начал платить налоги в ЛНР и ДНР. Внешним управляющим назначено зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис»

Крупные убытки от этого понесла компания СКМ, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову: в нее входили такие крупные предприятия, как Енакиевский металлургический завод, ПАО «Краснодонуголь» и другие угледобывающие заводы. Ахметов ответил прекращением выдачи гуманитарной помощи на Донбассе.

Также было заявлено о том, что отныне уголь с предприятий ЛДНР будет поставляться в Российскую Федерацию. Отчасти продажу удалось наладить, но крупные запасы углы до сих пор остаются нераспроданными.

Также из-за нехватки сырья приостановлен выпуск продукции в Донецком металлургическом заводе и Юзовском металлургическом заводе.

Захват нейтральных зон

Боевые действия, как было сказано выше, ограничились «ползучими наступлениями» и захватом нейтральной зоны с обеих сторон. ВСУ заняли несколько высот на Светлодарской дуге, а также находящиеся в предусмотренной Минскими соглашениями «серой зоне» поселки Гладосово и Травневое. Войскам ДНР удалось продвинуться на юге, а войскам ЛНР — занять новые позиции в районе Бахмутской трассы.

В январе-феврале украинские войска предприняли масштабную атаку в районе Ясиноватского блокпоста, в результате чего сильнейшим обстрелам подверглись Донецк, Спартак, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и другие населенные пункты. Однако наступление на этом фронте войскам ДНР удалось отбить.

В конце года президент США Дональд Трамп одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Предназначенная для ВСУ поставка включает 35 переносных командно-пусковых блоков и 210 противотанковых ракет.

Предполагается, что это может серьезно обострить ситуацию на линии фронта в 2018 году. В российском МИДе уже заявили о том, что США «перешли черту» — такое мнение высказал заместитель министра Сергей Рябков. А Александр Казаков, советник главы ДНР Захарченко, отметил, что не исключает в этом случае поставок российского оружия в республики.

Обмен пленными

29 декабря состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и ЛДНР. Изначально планировалась формула, согласно которой ЛДНР выдают 74 человека, а Украина — 306. Но в последний момент украинская сторона незапланированно изменила договоренности, в итоге обмен состоялся по формуле «74 на 237».

В частности, Украина за несколько часов до обмена вычеркнула из списков всех россиян. Среди них — задержанный в Одессе Евгений Мефедов, уже более трех лет ожидающий освобождения, а также Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко, Тимоновский. Украинская сторона заявила, что россияне сами отказались участвовать в обмене. По словам же их адвокатов, решение было принято Киевом.

Что до прогнозов на 2018 год, то аналитики сходятся во мнениях, что обострения на фронте стоит ждать либо в начале весны, перед выборами президента в России, либо сразу после.

Еще одной точкой бифуркации называют осень 2018 года, когда пройдут выборы глав ЛДНР. Затянувшаяся позиционная война на Донбассе вытягивает силы не только из Украины, но, в первую очередь, из республик, которые обладают намного меньшим запасом живой силы и денег. Бесконечно это противостояние продолжаться не может.