Экс-советник Байдена заявил, что США «владеют четвертью» территории Сирии

Израилем. По его словам, ключевые интересы США в Сирии заключаются в «противодействии терроризму», «недопущению использования оружия массового поражения», «предотвращения межгосударственной войны», в том числе между Ираном

Кал также уверен, что в настоящее время нет вариантов для того, чтобы отстранить президента Сирии Башара Асада от власти.

"В настоящее время мы владеем примерно четвертью страны. В том числе стратегическими ресурсами нефти и газа. Мы и Сирийские демократические силы, которых мы поддерживаем, зачистили данные области — восточную и северную Сирию. Это значит, что согласие США необходимо для объединения Сирии", — полагает Кал, который ранее занимался вопросами Ближнего Востока.

При этом он подчеркнул, что желание Трампа вывести вооруженные силы из Сирии ставят под угрозу рычаги влияния США.

Кал пояснил, что для восстановления Сирии потребуются сотни миллиардов долларов, которых нет «у России , Ирана и Асада», и только США и партнеры могут позволить потратить такие суммы.

"Но Трамп показал, что он не заинтересован даже в выделении пары сотен миллиона долларов в фонд стабилизации Сирии", — сказал бывший советник Байдена.

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