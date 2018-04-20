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Экс-советник Байдена заявил, что США «владеют четвертью» территории Сирии
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Экс-советник Байдена заявил, что США «владеют четвертью» территории Сирии 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: Метеовести
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Соединенные Штаты в настоящее время владеют одной четвертью территории Сирии, и для объединения страны необходимо согласие Вашингтона, заявил в ходе телефонного брифинга бывший советник экс-вице-президента США Джозефа Байдена (январь 2009 — январь 2017 гг.) по национальной безопасности Колин Кал.
По его словам, ключевые интересы США в Сирии заключаются в «противодействии терроризму», «недопущению использования оружия массового поражения», «предотвращения межгосударственной войны», в том числе между Ираном и Израилем.
Кал также уверен, что в настоящее время нет вариантов для того, чтобы отстранить президента Сирии Башара Асада от власти.
"В настоящее время мы владеем примерно четвертью страны. В том числе стратегическими ресурсами нефти и газа. Мы и Сирийские демократические силы, которых мы поддерживаем, зачистили данные области — восточную и северную Сирию. Это значит, что согласие США необходимо для объединения Сирии", — полагает Кал, который ранее занимался вопросами Ближнего Востока.
При этом он подчеркнул, что желание Трампа вывести вооруженные силы из Сирии ставят под угрозу рычаги влияния США.
Кал пояснил, что для восстановления Сирии потребуются сотни миллиардов долларов, которых нет «у России, Ирана и Асада», и только США и партнеры могут позволить потратить такие суммы.
"Но Трамп показал, что он не заинтересован даже в выделении пары сотен миллиона долларов в фонд стабилизации Сирии", — сказал бывший советник Байдена.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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