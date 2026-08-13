В России создадут реестр «Насильник-Педофил»

В России создадут реестр педофилов. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на депутата Госдумы Анастасию Удальцову, которая ранее обращалась к правительству с просьбой о создании такой базы данных.

По данным канала, в МВД уже идет работа над созданием единого реестра осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сервис будет называться «Насильник-Педофил». Он должен стать частью информационной системы ведомства.

Этот реестр создается не только для сбора данные о совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, но также его будут использовать для идентификации неустановленных преступников и потерпевших. Кроме того, в нем будут сохраняться доказательства по уголовным делам. Планируется, что сервис запустят в 2027 году.

Удальцова заявила, что создание такой системы необходимо. Она отметила, что речь должна идти не просто о формальном реестре, а о реально работающем механизме, при помощи которого будет возможно предупредить повторные преступление и защищать детей от педофилов.

Также МВД готовит поправки в статью 242.1 УК РФ («Изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). В статью введут ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних независимо от цели их использования.

В июле в подмосковном Чехове были задержаны трое мигрантов, домогавшихся до детей. Отец 13-летней девочки обратился к дружинникам за помощью после того, как его дочь и ее подруга стали жертвой домогательств. Злоумышленники уговорили несовершеннолетних сесть в их автомобиль и повезли их на карьер за городом, намереваясь изнасиловать.