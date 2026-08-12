Умер исполнитель шансона Михаил Гулько

Певец, исполнитель шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает "Радио Шансон".

Пресс-служба радио написала, что Гулько был легендарным исполнителем, без него невозможно представить историю русского шансона.

В июле этого года артист отметил 95-летний юбилей.

"Михаил Александрович был человеком большой музыкальной судьбы. Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами", - говорится в сообщении.

Михаил Гулько родился в 1931 году в Харькове. С детства учился музыке, пел на вечерах художественной самодеятельности, умел играть на аккордеоне.

После школы окончил горный факультет Московского политехнического института, затем работал инженером. При этом он продолжал выступать в ресторанах и на эстраде.

Гулько работал с Михаилом Шуфутинским, Сергеем Коржуковым, Вадимом Козиным, Юрием Кукиным и другими артистами.

В 1980-м эмигрировал в США.