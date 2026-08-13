Москва возглавила рейтинг городов по числу студентов
Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по количеству студентов в российских вузах.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Как уточнили в ведомстве, в десятку городов с наибольшим числом студентов также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород.
К 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Центрами притяжения талантов становятся города, где такие объекты уже реализуются или проектируются. Среди них — Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Южно-Сахалинск и другие.
«Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты», — отметили в Минобрнауки.
Ранее стало известно, что в Казани выпускники в 2026 году получили 240 стобалльных результатов на ЕГЭ, обновив городской рекорд.
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