Москва возглавила рейтинг городов по числу студентов

Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по количеству студентов в российских вузах.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Как уточнили в ведомстве, в десятку городов с наибольшим числом студентов также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород.

К 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Центрами притяжения талантов становятся города, где такие объекты уже реализуются или проектируются. Среди них — Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Южно-Сахалинск и другие.

«Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты», — отметили в Минобрнауки.

Ранее стало известно, что в Казани выпускники в 2026 году получили 240 стобалльных результатов на ЕГЭ, обновив городской рекорд.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил квотировать олимпиадников при поступлении в вузы на бюджетную форму обучения, чтобы не отказывать в зачислении абитуриентам с максимальными баллами ЕГЭ.