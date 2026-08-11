Назван срок окончания борьбы с борщевиком

Сезон борьбы с борщевиком подойдет к концу в августе. Об этом агентству РИА Новости заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

По словам чиновника, на конец первой декады августа от борщевика Сосновского обработано около 78 процентов от запланированной площади. Весь объем работ будет завершен к концу месяца. Меры по борьбе с сорняком включают в себя механическую уборку разными методами, химическую обработку и агротехнологические решения, а для выявления запущенных территорий используют в том числе и беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание в ведомстве уделяют частным земельным участкам — почти 70 процентов обращений, связанных с борщевиком, приходится именно на них. Вдобавок с этого года дачников подстегивает угроза санкций: если собственник не устранит заросли после предписания ответственных органов, муниципалитет проведет обработку самостоятельно, но понесенные расходы взыщет с владельца участка. В Подмосковье, согласно новому законодательству, за отказ удалить сорняк дачника могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

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