Жители Норвегии захотели переехать в Россию

Граждане Норвегии обращаются в посольство России с заявлениями об участии в программе переселения соотечественников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей дипмиссии.

«К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС», — рассказали дипломаты.

Ранее генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал, что живущие в США украинцы начали все чаще интересоваться программой по переселению соотечественников в Россию. По его словам, мотив переезда у всех разный.