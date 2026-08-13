Названы «волшебные» способы ускорить компьютер

Переустановку операционной системы (ОС) и замену накопителя назвали эффективными способами заставить компьютер работать быстрее. Об этом сообщает издание PCWorld.

Список самых эффективных способов ускорить работу персонального компьютера (ПК) на Windows назвал главный редактор портала Брэд Чакос. По его словам, одним из «волшебных» методов увеличения производительности устройства является переустановка ОС. Журналист отметил, что это способ работает практически всегда, потому что системы от Microsoft имеют печальную особенность со временем замедляться.

Очередным работающим способом Чакос назвал удаление лишних программ. Он рекомендовал зайти в настройки ОС, перейти в раздел «Установка и удаление программ» и посмотреть список установленных приложений. Специалист посоветовал провести тщательную проверку этого раздела и стереть из памяти компьютера все малополезные программы. Также Брэд Чакос полагает, что замена SSD-накопителя, если позволяет бюджет, очень часто приводит к ускорению работы ПК.

В случае, если в результате описанных манипуляций скорость Windows заметно не выросла, журналист рекомендовал рассмотреть переход на другую ОС. Главным конкурентом операционной системы от Microsoft для ПК он назвал Linux: «Она, как правило, работает лучше, чем Windows, на менее мощном оборудовании».

Ранее в BGR назвали самыми эффективными способами ускорения компьютера перезагрузку и закрытие лишних вкладок браузера.