Почему Герман Титов не стал первым космонавтом

65 лет назад состоялся исторический полет Германа Титова: с 6 по 7 августа 1961 года на корабле "Восток-2" он сделал 17 оборотов вокруг Земли и пролетел более 700 тысяч километров.

© Российская Газета

Он стал первым человеком в мире, который провел в космосе больше суток - 25 часов 18 минут. Он стал самым молодым космонавтом: ему было всего 25 лет 10 месяцев 25 дней. Он стал первым кинооператором на орбите и первым землянином, уснувшим среди звезд...

Когда Титова однажды назвали "вторым советским космонавтом", Герман Степанович произнес: "Я не второй космонавт, я - первый человек, который выполнил длительный космический полет!". Да, полет Юрия Гагарина открыл человечеству дорогу в новую эпоху - космическую. Стал историческим прорывом. Но именно благодаря полету Германа Титова ученые получили доказательство: человек может жить и работать в невесомости!

Главный конструктор Сергей Королев не сомневался: будущего первого космонавта нужно искать среди летчиков-истребителей. Отбирали здоровых мужчин до 30 лет, ростом не выше 170 см и весом до 70 кг. Все эти требования были продиктованы размерами "Востока" и ограниченной ракетной мощностью.

Отсев в первый отряд был жесточайший. Рассматривался 3461 кандидат, после собеседований и медицинских обследований осталось всего двадцать. А 27 декабря 1960 года приказом Главкома ВВС была утверждена лидирующая шестерка: капитаны Быковский, Николаев и Попович, старшие лейтенанты Гагарин, Нелюбов и Титов.

В январе 1961 года был подписан приказ главнокомандующего ВВС о назначении комиссии по приему выпускных экзаменов у первых шести слушателей-космонавтов. Ее возглавил генерал-лейтенант Николай Каманин - заместитель начальника боевой подготовки ВВС по космосу, руководитель подготовки космонавтов. В комиссию также вошли представители ВВС, ОКБ-1, Летно-исследовательского института имени М.М. Громова, завода №918 (по скафандру) и Академии наук СССР.

Первым сдавался экзамен по конструкции, эксплуатации и навыкам управления космическим кораблем. Каждый слушатель занимал место в кабине действующего макета корабля "Восток-3А" и 40-50 минут (!) докладывал о назначении корабля, оборудовании, о действиях на различных этапах полета - от посадки в кабину корабля на старте и до приземления. Потом шли вопросы от экзаменаторов.

Особый упор делался на умение ориентировать корабль перед включением тормозной двигательной установки, пользоваться аппаратурой, обеспечивающей жизнедеятельность космонавта, а также на действия после приземления в пустынной местности и на воду. Гагарин, Титов, Николаев и Попович получили оценки "отлично", а Нелюбов и Быковский - "хорошо".

Следующий экзамен был по теоретическому курсу космического полета. Тут все показали отличные знания.

"Рассмотрев личные дела, характеристики, медицинские книжки и оценки слушателей по учебным дисциплинам, комиссия единогласно решила всем слушателям поставить общую отличную оценку и записала в акте: "Экзаменуемые подготовлены для полета на космическом корабле "Восток-3А", комиссия рекомендует следующую очередность использования космонавтов в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович". После окончания экзаменов в присутствии членов комиссии я объявил результаты экзаменуемым, пожелал им успехов в дальнейшей учебе и в космических полетах", - рассказывал в своих космических дневниках генерал Каманин.

Говорят, психологи отряда космонавтов с самого начала отмечали разницу в характерах Гагарина и Титова. Юрий - более уравновешенный, спокойный. Герман - более импульсивный

Николай Каманин, помощник главкома ВВС по космосу, записал в своем дневнике: ближе к дате первого полета в "шестерке" все более или менее определились. В качестве лидеров выбраны два главных претендента - Герман Титов и Юрий Гагарин. Но даже за неделю до старта руководство сомневалось, кого выбрать.

"И вот, когда нам объявили, что Юрий будет командиром, а я дублером, то, что я был в восторге от такого назначения, - я бы, конечно, неправду сказал. Конечно, я был огорчен. Потому что нам всегда тогда хотелось летать в космос", - не скрывал Герман Степанович.

Для первого полета в космос у Юрия Гагарина был не один, а сразу два дублера из отряда космонавтов. Основной Герман Титов. Он в скафандре сопровождал Гагарина вплоть до самого старта корабля "Восток-1" 12 апреля 1961 года. Титову разрешили снять "амуницию" только тогда, когда Гагарин уже находился внутри корабля.

Кстати, мало кто знает, что был еще назначен резервный космонавт - Григорий Нелюбов. И он тоже провожал первого космонавта к стартовой площадке. Только без скафандра. Если бы понадобилось, каждый из них готов был в любой момент занять место в космическом корабле.

Почему дублером Гагарина стал Титов, а не наоборот?

Генерал Николай Каманин, руководивший отбором и подготовкой космонавтов, в своих мемуарах отмечал: "Титов обладает более сильным характером. Единственное, что удерживает меня от решения в пользу Титова, это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет.

Второй полет на шестнадцать витков будет бесспорно труднее первого одновиткового полета...".

О том, что второй полет будет сложнее, понимали и сами космонавты. В своей книге "Дорога в космос" Юрий Гагарин рассказывал: "Он (Герман Титов. - Прим. "РГ") был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее.

Может быть, его не послали в первый полет, приберегая для второго, более сложного".

Говорят, психологи отряда космонавтов с самого начала отмечали разницу в характерах Гагарина и Титова. Юрий - более уравновешенный, спокойный. Герман - более импульсивный…

Исторический апрельский полет Юрия Гагарина длился 108 минут - это продолжительность витка вокруг Земли. Это был полет в полную неизвестность. Однако никто не знал, как организм человека поведет себя во время суточного полета. Поэтому врачи настаивали всего на трех витках "Востока-2". Свою точку зрения они объясняли тем, что полеты собак на кораблях-спутниках показали: именно на втором-третьем витках животные становились вялыми, отказывались от еды и прекращали активно реагировать на внешние раздражители.

В то же время конструкторы ОКБ-1 и лично Главный конструктор Сергей Королев настаивали: космонавту необходимо выдержать сутки. Во-первых, только так можно будет понять, способен ли человек работать в космосе и не окажется ли это вредным для его здоровья. Во-вторых, корабль, совершив всего три витка, приземлился бы на густонаселенную Европейскую часть СССР, что могло осложнить поиск космонавта и его эвакуацию. Наконец, предстояло выполнить немало технических задач по испытанию систем корабля.

Как отмечал академик Борис Черток, этот полет дал "инженерам уверенность в том, что хорошо подготовленному космонавту можно будет доверить гораздо больше, чем мы предполагали вследствие своей любви к умным автоматам. Для создателей пилотируемых программ этот полет психологически имел гораздо большее значение, чем многие последующие".

"О полете "Востока-2" Юрий Гагарин узнал после второго витка, находясь в Канаде. Вместе с Каманиным они были в гостях у фермера Сайруса Итона, которого шутливо называли "лучшим другом Хрущева", - рассказывал Черток в своей книге "Ракеты и люди". Из Галифакса Гагарин и Каманин вылетели на Ил-18 после шестого витка. Тем не менее они успели добраться до обкомовской дачи на берегу Волги чуть позже доставленного туда Титова.

Таким образом, два первых космонавта встретились на той же даче Саратовского обкома партии, на которой отдыхал Гагарин после своего возвращения из космоса.

Все газеты и журналы тех дней обошел снимок: Юрий Гагарин и Герман Титов на трибуне Мавзолея. Чуть позади них, обнимая за плечи, словно гордясь своими сынами, - сияющий Хрущев. Улыбались и были счастливы все трое".

Конечно, Герман Титов мечтал еще раз полететь в космос. Утверждают, что точку в космической карьере Титова поставила трагическая гибель Юрия Гагарина, его близкого друга. Рисковать народным достоянием в лице космонавта № 2 Политбюро не рискнуло…