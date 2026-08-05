В Туле прошел День пряника

На XI Всероссийский фестиваль "День пряника" в Тульском кремле собрались около 50 производителей пряников из 15 регионов России, а также из Китая. Китайский лунный пряник появился здесь впервые.

© Российская Газета

Пряники делают повсюду, и каждый считает, что именно в его краях они самые-самые. Но, чтобы посоперничать с самым знаменитым брендом, надо ехать в Тулу. "День пряника" в свое время и появился для знакомства с разнообразием традиций этой выпечки. Теперь к российским пряникам присоединились китайские юэбинь - лунные пряники, которые готовят к празднику Середины осени. На фестивале были представлены два их вида - с орехами и фасолью. Второй тоже сладкий. К тому же специально для россиян в них добавили чуть больше меда, чем в традиционном рецепте.

Гости из КНР на площадке "Нихао, Тула!" не только кормили пряниками, но и предлагали освоить азы китайской каллиграфии, познакомиться с культурой и традициями Поднебесной. И конечно, поучаствовать в чайной церемонии.

Да и вообще какие пряники без чая! Чаи были самые разные из старинных самоваров. Да еще и традиционные тульские соревнования по скоростному кипячению водогреев. Работала любопытная выставка редких предметов самоварного быта из коллекций Сергея Пронина, Алексея и Екатерины Ульяновых.

На территории кремля работали десятки тематических площадок. Были традиционные мастер-классы по росписи пряников или глинных изделий, а еще чеканка монет и богатырские игры, мини-гольф и народные забавы, развернулась выставка "Туле 880: пряничная летопись", посвященная предстоящему 880-летию города. А еще спектакли, дискотека с мыльными пузырями, игры, сувениры - сладкие и не только. Фестиваль посетили около 40 тысяч гостей.