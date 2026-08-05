5 августа: какой праздник отмечают в России и мире

5 августа в мире отмечают Международный день светофора, а в разных странах — национальные и государственные торжества. Например, в Иране — Исламский день прав человека. Кроме того, в этот день родился художник Илья Репин. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 5 августа — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в мире

Международный день светофора

5 августа 1914 года на дорогах американского Кливленда зажгли первый в мире светофор. Это устройство имело два фонаря: красного и зеленого цветов — об их переключении предупреждал звуковой сигнал.

До России инновация дошла к началу 1930-х. Первый светофор установили в Санкт-Петербурге, на углу Невского и Литейного проспектов. Через несколько месяцев устройства появились в Москве — на углу Петровки и Кузнецкого моста. Третьим городом, где установили светофоры, стал Ростов-на-Дону.

Праздники в разных странах

Исламский день прав человека в Иране

5 августа 1990 года была принята Каирская декларация о правах человека в исламе. Этот документ стал ответом на Всеобщую декларацию прав человека, принятую ООН в 1948-м — некоторые мусульманские страны посчитали, что декларация ООН не учитывает религиозные и культурные особенности стран Востока.

Каирская декларация утверждает исламский закон шариат в качестве единственного источника. Документ акцентирует внимание не только на правах человека, но и на добродетелях — трудолюбии, служении ближнему и так далее.

Какие еще праздники отмечают в мире и в разных странах 5 августа

Всемирный день устриц; Дeнь победы и благодарности отчизне в Хорватии.

Какой церковный праздник 5 августа

День Почаевской иконы Божией Матери

Легенда гласит, что в 1240 году на Почаевской горе поселились два инока. Однажды им явилась Дева Мария в окружении языков пламени. Когда видение исчезло, на камне, где стояла Богородица, остался отпечаток ее правой ноги. На списках чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы часто изображают камень с отпечатком стопы Божией Матери.

История оригинального образа начинается в 1559 году, когда митрополит из Константинополя оставил дворянке Анне Гойской икону Пресвятой Богородицы в качестве благословения. Согласно преданию, через некоторое время ораз начал светиться, а в 1597 году перед иконой исцелился брат Анны Филипп. После этого женщина передала икону монахам, жившим на Почаевской горе. Позже их обитель превратилась в большой монастырь.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 августа

День памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников; День памяти праведного воина Феодора Ушакова; День памяти священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского; День памяти священномученика Михаила Троицкого.

Приметы на 5 августа

Хозяйкам, которые в этот день готовят варенье, нельзя давать его пробовать даже членам семьи, иначе варенье испортится; Долго спать и лениться 5 августа нельзя — удача будет сопутствовать тем, кто рано встает и поздно ложится; Рубить калину и ломать ветки — к неудачам в любви; Филин громко ухает — к похолоданию.

Кто родился 5 августа

Художник Илья Репин был действительным членом Императорской академии художеств, а также состоял в Товариществе передвижников. Его считают мастером портретного, исторического и бытового жанра. Среди самых известных работ: картины «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Бурлаки на Волге», а также портреты писателя Льва Толстого, композитора Модеста Мусоргского и других видных деятелей искусства.

Американский астронавт, летчик военно-морского флота и космический инженер Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на Луну. 21 июля 1969 года, в 2:56 по всемирному времени на пленку запечатлели первый шаг по поверхности земного спутника. На Луне Армстронг пробыл два часа, 31 минуту и 40 секунд.

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества Нил Армстронг астронавт

Кто еще родился 5 августа

Гави (22 года) — испанский футболист, полузащитник клуба «Барселона»; Ксения Назарова (48 лет) —российская актриса театра и кино; Вера Холодная (1893-1919) — русская актриса немого кино; Ги де Мопассан (1850-1893) — французский писатель.