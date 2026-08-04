Россияне бросились читать книги о народных традициях

Россияне в 2026 году бросились читать книги о русской культуре, традициях и истории. Об этом «Газете.Ru» сообщили в издательстве «Бомбора» со ссылкой на исследование, проведенное совместн ос медиа «Диво».

Анализ продаж тематической коллекции за последний год показал, что с июля 2025 по июнь 2026 года продажи книг этой категории увеличились на 35% — с 85 435 до 115 124 экземпляров. Причем речь идет не об успехе одного бестселлера, а о росте спроса практически на всю тематическую линейку.

Одной из самых быстрорастущих книг стала «ЯТЬ. Психотерапия русской традицией» психолога Елизаветы Тюгаевой. За год продажи этой книги выросли на 39%. Автор исследует русский фольклор как инструмент психологической практики, предлагая современному читателю обращаться к традиционным песням, обрядам и народной культуре как к способу работы с эмоциональным состоянием.

Высокий интерес сохраняется и к историческим практикам воспитания. Книга «Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России» показала рост продаж на 34%. Читателей привлекает возможность взглянуть на подходы к воспитанию, образованию, дисциплине и семейным ценностям, которые применялись в дворянской среде XIX века.

Самый высокий темп роста показала книга «Урал — малахитовая шкатулка России» историка и путешественницы Натальи Якубовой. За год продажи увеличились сразу на 60% — с 2 314 до 3 691 экземпляра. Еще две книги автора также вошли в число лидеров: «Карелия — жемчужина Русского Севера» прибавила 26%, а «Мифы Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока» — 31%. Аналитики отмечают, что интерес читателей все чаще смещается от абстрактного изучения истории к знакомству с отдельными регионами России, их культурой, мифологией и локальными традициями.

Самой продаваемой книгой исследования оказалась работа филолога Светланы Гурьяновой «В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке». За исследуемый период было продано 11 402 экземпляра, что на 33% больше, чем годом ранее. Это делает книгу абсолютным лидером коллекции по объему продаж.

Литература, посвященная переосмыслению сказочного наследия, также продолжает вызывать интерес читателей. Книга Светланы Патрушевой «Психология русской сказки. Что скрывают Иван Царевич, Баба-яга, Василиса Премудрая и другие знакомые с детства герои» увеличила продажи на 18%. Автор рассматривает знакомые сказочные сюжеты через призму современной психологии и архетипов.

Авторы исследования отмечают, что рост демонстрируют сразу несколько направлений — книги о русском языке, региональной культуре, фольклоре, семейных традициях и истории повседневной жизни. По их мнению, это свидетельствует о формировании устойчивого читательского интереса к отечественному культурному наследию и поиске практических знаний через историю, традиции и национальную культуру.