Росавиация ограничила полёты в Сочи и Геленджике
Аэропорты Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщила Росавиация.
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полёты.
В Геленджике установлены дополнительные временные ограничения.
При этом, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.
Ранее аэропорт московского авиаузла Домодедово в интересах безопасности временно перешёл на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.