Росавиация ограничила полёты в Сочи и Геленджике

Аэропорты Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

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Об этом сообщила Росавиация.

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полёты.

В Геленджике установлены дополнительные временные ограничения.

При этом, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.

Ранее аэропорт московского авиаузла Домодедово в интересах безопасности временно перешёл на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.